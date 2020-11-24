بريد الوطن.. وجِّه برصف طريق الخدمة فى القاهرة الجديدة يا وزير الإسكان

نشكو نحن سكان التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة وبالتحديد حى «البنفسج 7» من عدم رصف طريق الخدمة «البطىء»، علماً بأن كل طرق الخدمة بجميع الأحياء تم رصفها وتنظيفها من أكوام القمامة، وعربات الربع نقل، عدا ميدان مصر إيطاليا الكائن بحى «البنفسج 7» التجمع الأول محور محمد نجيب محل شكوانا، لذا أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، توجيه السادة المسئولين فى جهاز مدينة القاهرة الجديدة برصف طريق الخدمة الخاص بنا، وردم الحفر والتكسير ونقل موقف العربات من أمام منازلنا رحمة بأبنائنا الذين يتعرضون كل ساعة لأخطار سرعات السائقين الجنونية.

عن الأهالى - وفاء السيد

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