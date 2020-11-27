بريد الوطن.. إشارات عبور للمشاة فى «جسر السويس» يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان مناطق حلمية الزيتون والزيتون من عدم وجود إشارات عبور مشاة فى شارع جسر السويس، القريب من أماكن سكننا، خاصة بعد توسعة الشارع وتطويره، ما يشجع السيارات على العبور بسرعة كبيرة، دون اعتبار قليل أو كثير للمشاة أو عابرى الطريق فى أى وقت من ليل أو نهار، مما يجعلنا فى قلق دائم على أبنائنا دائمى العبور فى الشارع لاستقلال المواصلات إلى جامعاتهم ومدارسهم، لذلك نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاهتمام بتزويد ذلك الشارع الكبير المهم، الذى يعد بوابة القاهرة الشرقية، بعدد من إشارات عبور المشاة، رحمة بنا وبأبنائنا.

نجيب شوقى حبيب

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