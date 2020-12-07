عاجل.. السيسي عن ملف حقوق الإنسان بمصر: معندناش حاجة نخاف منها

عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي صحفي أجنبي وجه له سؤالًا حول ملف حقوق الإنسان بمصر، كون مصر مدانة من بعض المنظمات الحقوقية في هذا الشأن.

السيسي: نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف بمنتهى القسوة بمنطقة شديدة الاضطراب

وقال الرئيس السيسي: "كنت أتمنى من اللي وجه السؤال يقولي أخبار ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان إيه؟ أنا بحمي 100 مليون ومعندناش حاجة نخاف منها ولا نحرج منها".

وأضاف السيسي، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا: "نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف بمنتهى القسوة بمنطقة شديدة الاضطراب".