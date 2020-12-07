عاجل.. السيسي: أنا مطالب بحماية 100 مليون من تنظيم متطرف

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا قائلًا: "مصر بها أكثر من 65 مليون شاب ومحدش يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله، ده أمر انتهى ومش موجود".

وأضاف السيسي: "أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود في مصر واستطاع يعمل قاعدة في مصر والعالم كله، ولو بتعانوا في فرنسا أحيانًا من جزء من التطرف فده جزء من الأفكار اللي تمّ نقلها لبعض التابعين لهم هنا في أوروبا وأنا مطالب أحمي الـ100 مليون".