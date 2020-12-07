وكيل "الشيوخ": قانون المجلس لم يتضمن الإشراف على الصحافة

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلفها بإبلاغ اعتذاره عن حضور حفل تكريم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ الذي أقامته الهيئة الوطنية للصحافة، "والذي كان حريصًا عليه بالفعل لولا ظرف طارئ" بحسب تعبيرها.

وقالت "فيبي"، في كلمتها، إن الصحفيين يمثلون إضافة حقيقية لمجلس الشيوخ، وقد يكون من حسن الطالع، لكنه باليقين من حسن التوقيت، أن يشرف المجلس بمتخصصين في مجال مثّل دائمًا احدى القوى الناعمة لمصر.

وتابعت "الصحافة كانت جزءً من نهضة مصر، ويمكن التأريخ لها مثلما يتم التأريخ للمشروعات الكبرى، إذ كانت الصحافة وسيلة مثلى لتحقيق مساندة فاعلة، أفخر بهذه المنظومة التي شكلت وعي أبناء وطننا ونجحت في صناعة أمة مصرية في وقت الأزمات، مدركة في ذلك بصدق لأبعاد التحديات التي تواجهها".

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ "لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبته مراكز الأبحاث التي نشأت في كنف المؤسسات الصحفية الكبرى".

وحول مجلس الشورى السابق ودوره في الإشراف على المؤسسات الصحفية، وهل يمكن أن يقوم مجلس الشيوخ بهذا الدور، قالت "فوزي" إن قانون المجلس لم ينص على الإشراف على الصحافة، وهو يتماشى مع التغيرات الكبيرة التي حدثت بها، مشيرة إلى أن المواقع الإلكترونية لعبت دورًا كبيرًا، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تعرف بـ"الإعلام الجديد"، وتحتاج لجهد مختلف، ومن ثم سيكون لمجلس الشيوخ دور مهم في هذا الصدد، خاصة أنه يضم نخبة من الصحفيين والإعلاميين.

وقالت إن الأمر أكبر من مجرد روشتة للتنفيذ، أو خطة فوقية، لكن يجب مشاركة أصحاب الفكر والمتخصصيين للوصول إلى صيغة مناسبة للمتلقين، موضحة أن وجود الصحفيين كأعضاء في مجلس الشيوخ سيكون له أصداء واسعة على الممارسة البرلمانية، وعلى الشعور العام بأهمية ودور المجلس في المنظومة التشريعية.

وحضر الحفل وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر من أعضاء مجلس الشيوخ كل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس قنوات "DMC"، والكاتب الصحفي عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم"، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، رئيس تحرير "كتاب الجمهورية" ورئيس تحرير جريدة "الرأي للشعب"، ومحمد شبانة، رئيس تحرير "الأهرام الرياضي" وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي محمود بكري، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتورة نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وعبدالعزيز النحاس وطارق تهامي وأبو سريع إمام، أسامة الهواري.