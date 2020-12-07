"الالتزام وكثافة السكان".. أسباب انعدام إصابات كورونا في شرم والغردقة

"بطمن كل الأصدقاء الفرنسيين إن الإصابات في شرم الشيخ والغردقة قد تكون منعدمة، معندناش كورونا هناك"، رسالة طمأنة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب الفرنسي خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، أكّد خلالها أنَّ مصر تتعامل مع فيروس كورونا بشكل جيد، ومعدلات الإصابة بالموجة الأولى والثانية هي معدلات جيدة جدا قياسا بما يحدث في العالم كله.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر: "أشدت للرئيس على قرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارًا من 4 أكتوبر الماضي، وفي هذا السياق تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية حول فيروس كورونا".

موسى: العاملين في السياحة بشرم الشيخ والغردقة أشد حرصا والتزاما على الإجراءات الاحترازية

إيهاب موسى، الخبير السياحي، وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، فسّر تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي بأنَّ العاملين في مجال السياحة في شرم الشيخ والغردقة أشد حرصًا والتزامًا باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى، لخوفهم على حركة السياحة هناك، "بيشددوا في التباعد والكمامة هناك في الفنادق والقرى السياحية".

وتابع "موسى" في حديثه لـ"الوطن" أنَّ تحاليل "PCR" التي يخضع إليها السائح قبل دخوله إلى مصر للتأكّد من عدم إصابته بالفيروس والتشديد على عدم دخول أي شخص من أرض المطار دون الشهادة الطبية التي تثبت عدم إصابته ساعدت على عدم دخول أي شخص مصاب إلى تلك المناطق.

"شاهين": انعدام كورونا في شرم الشيخ بسبب طبيعة المدن السياحية ذات الكثافة السكانية القليلة

الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، فسّر سبب انعدام الإصابات بفيروس كورونا في مدينة شرم، وتصنيفها ضمن المدن الـ4 الأقل في أعداد الإصابات حول العالم بحسب قول محافظ جنوب سيناء، في تصريحات سابقة، أنَّ ذلك يعود إلى طبيعة تلك المدن ذات الكثافة السكانية القليلة، وشرم الشيخ والغردقة مدن سياحية في المقام الأول، وتعتمد على السياحة، ما يساعد على عدم انتشار الفيروس بشكل كبير بحسب قوله.

وأضاف "شاهين" لـ"الوطن"، أنَّ طبيعة تخطيط مدينة شرم الشيخ والغردقة والمساحات الواسعة في شوارعهم من العوامل المهمة أيضًا في تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل جيد، إلى جانب وعي وثقافة أهل تلك المدن السياحية المتطورة، ما ساعد أيضًا على الحد من انتشار الفيروس.