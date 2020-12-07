الصحفيون والإعلاميون أعضاء "الشيوخ": سنعمل على إنقاذ المهنة وتطويرها

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سعيد بتكريم الهيئة الوطنية للصحافة، للصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال "زين" في كلمة مقتضبة له، خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لتكريم الصحفيين والإعلاميين المعينين بمجلس الشيوخ، "بإذن الله نستطيع أن نقوم بالمهام الموكلة لنا".

من جانبه، قال عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "المصري اليوم"، إن التكليفات التي أقر بها الدستور ووضعها المشرع تضع على عاتقنا الكثير، مضيفًا "أمامنا مهمة ليست صغيرة".

وأشار "سعيد"، إلى أن مهمة التفكير في مستقبل البلاد ليست صغيرة، وتحتاج للجمع الوطني، وهناك 11 إعلاميًا وصحفيًا بالمجلس يستطيعون التعامل مع هذه المادة في المرحلة المقبلة.

بينما قال الكاتب الصحفي ابراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ هو عقل هذه الأمة التي تضم 100 مليون مصري، "الاعلام المصري بمختلف صوره لم يتوقف لحظة عن تقديم خدماته، وظهرت السوشيال ميديا البعض تصور أنها قوة تأثير، والحقيقة أنها عبارة عن ناس بتكلم بعض، وفي الآخر كله بيروح بيتهم"، بحسب تعبيره.

وأكد "حجازي"، أن تعيين عدد من الصحفيين والإعلاميين في مجلس الشيوخ، يعد انتصارًا للإعلام بمختلف صوره، لأن ما يثار سيكون شبه إلزام، وسيكون هناك أداة للتنفيذ.

من جانبه، قال محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الهيئة كانت حريصة منذ اللحظة الأولى على التواجد، وترشيح المعينين بمجلس الشيوخ، بل تم دعمنا من قبل الهيئات الثلاثة منذ أول يوم".

وأشار "شبانة"، إلى أن مجلس النقابة حرص على وضع مواد داعمة للحريات أثناء مناقشة قوانين الصحافة ولم يعترض "الشيوخ" علي التعديلات التي أرسلتها النقابة.

وأعرب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عن تمنيه في أن يسحب مجلس الشيوخ الصراع السياسي من السوشيال ميديا إلى ساحته ورواقه، مشيرًا مجلس الشيوخ سيعيد السيادة الوطنية، وسيحاول الرد على المتربصين بالأمن القومي.

من جهته، قال عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، إن تلك القامات نواة لفكرة كيف تستعيد مصر قوتها الناعمة التي تميزت بها على مدار قرن من الزمان، وأثرت بشدة في محيطها العربي، وتابع "كان الإعلام المصري يلعب دورًا بالغًا ومهمًا، وآن الأوان الأن يعود الإعلام المصري رائدًا".

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن التعيين في مجلس الشيوخ سيكون لدعم زملاء المهنة، وتابع "كلنا سنكون على قلب الحدث لدعم المهنة والوطن، ولابد أن نفكر في شيئين، الأول تطوير المحتوى، والثاني يتعلق بالوسيلة البديلة وكيف يتم إدارتها؟".