بابا الفاتيكان للقطاع الطبي: شكرا على حنانكم ورعايتكم لمرضى كورونا

أشاد فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، بالأطباء والعاملين في تقديم الرعاية الطبية لضحايا فيروس كورونا، معبرا عن تضامنه معهم.

وكتب البابا فرانسيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يود أن يكون أكثر قربا لكل الأطباء والممرضين في هذا الوقت، الذي يدعونا فيه الوباء إلى أن نكون قريبين من لكل الرجال والنساء الذين يعانين.

وأضاف موجها حديثه للأطباء والممرضين: "شكرا على البقاء بالقرب منهم، شكرا على الحنان الذي لديكم، شكرا احترافكم في رعاية المرضى".