إلهام شاهين: وحيد حامد له فضل عليا.. وكتابته بترفع أي فنان للسما

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها حضرت الندوة التي أقيمت للكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، لافتة إلى أن الندوة كانت بمثابة مظاهرة حب عظيمة واحترام وامتنان من عمل معهم أو من لم يعمل معهم.

وأضافت "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن أفلام السيناريست وحيد حامد تعد بمثابة موسوعة ثقافية، لافتة إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة للعمل معه في كل مراحل عمرها، بداية من دراستها في معهد التمثيل، حيث شاركت في فيلم "البريء" مع الفنان أحمد زكي.

وأشارت إلى أنه بعد عام من تخرجها شاركت في أول بطولة لها في فيلم "الهلفوت" مع الفنان عادل إمام، وكان نقلة كبيرة بالنسبة لها، "دايما بصنف حياتي ما قبل الهلفوت وما بعد الهلفوت"، وبسببه حصلت على أول جائزة لها كأحسن ممثلة، مؤكدة أن كتابة أي شيء من السيناريست وحيد حامد ترفع الممثل لأعلى السماء، فبدون السيناريو والحوار لن يبدع الممثل، وكان له فضل كبير عليها.

وأوضحت أنه شاركت أيضا في فيلم "سوق المتعة" مع الفنان سمير سيف ومحمود عبدالعزيز، وكان أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يقيم حفلة "ميد نايت"، وكانت بالصدفة، ويعد من الأفلام العظيمة الفلسفية التي له قيمة، والتي يجب أن تقرأ أكثر من مرة لفهم ما بين السطور.

وأقيمت، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفناني على حضور الندوة وكان من ضمنهم يسرا وليلي علوي وأشرف عبد الباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، شريف البنداري، محمد العدل ومنى الشاذلي.