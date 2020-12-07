عمرو أديب عن تكريم وحيد حامد: جُمل أفلامه كانت طلقات رصاص من الجرأة

علق الإعلامي عمرو أديب على تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: "الأستاذ وحيد كان من ضمن الحاجات اللي كانت مشرقة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، ولقطة تكريمه، هي لقطة مصر كلها احترمتها حست أنه بيتم تكريم قامة فكرية وفنية عظيمة، لأن أفلامه وأعماله شكلت وعي للناس وإدراكها وثقافتها".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، "يكفي أما تذكر مسلسل (الجماعة) أو أفلام أخرى عظيمة زي (البريء) و(الإرهاب والكباب)، وجمله في أفلامه كانت طلقات رصاص وجريئة جدا، واتكلم النهاردة إزاي كان بيضحك على الرقابة، وعلى فكرة لعبة المؤلف أو كاتب السيناريو مع الرقابة المصرية يتعمل فيها كتب".

وأوضح أن الندوة التي عقدت له على هامش المهرجان حضرها عدد كبير من الفنانين، "قول أي فنان أو أي اسم في الساحة الفنية المصرية كان موجودا اليوم في ندوة وحيد حامد، من أنجح الحاجات اللي شوفتها في أب مهرجان اتعمل في مصر، ودة شيء محترم وتحس إن دي بلد بتوقر العقول والوعي والفن بتاعها، والبلد اللي بتحترم العقل والفن دي بلد لازم تكون بتطلع، الفن المصري ثروة زي الهرم ".

وأقيمت، بالأمس، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفناني على حضور الندوة وكان من ضمنهم يسرا وليلي علوي وأشرف عبد الباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، شريف البنداري، محمد العدل ومنى الشاذلي.