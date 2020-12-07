السيسي: مصر من دول معدودة حققت نموا اقتصاديا إيجابيا خلال جائحة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه استعرض جهود مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا والتي نجحت مصر خلالها باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الاجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس والنشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات الحماية الاجتماعية، واحتواء الآثار السلبية لهذه الجائحة.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بقصر الإليزيه بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذا التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والنشاط الاقتصادي، جعل مصر واحدة من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي.

وانعقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه على هامش القمة، التي جاءت بدعوة من الجانب الفرنسي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وتتضمن الزيارة، لقاءات مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.