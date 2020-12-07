عاجل.. الإفراج عن 18 متهما في أحداث شغب انتخابات أسوان

أفرجت الأجهزة الأمنية في أسوان، عن 18 متهما، اليوم، في أحداث شغب جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 بالدائرة الثانية ومقرها مدينة كوم أمبو.

وقررت محكمة أسوان الإبتدائية إخلاء سبيلهم بعد 19 يوما من الحبس، وترحيلهم إلي مركز شرطة كوم امبو لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم .

وكان أنصار المرشح "نادر أبو المجد" تجمهروا بمحيط لجنة الفرز العامة بمدينة كوم أمبو، عقب سماع خبر عدم فوز مرشحهم أمام مرشح مستقبل وطن، وشهد محيط اللجنة أعمال شغب بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على قوات الأمن التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع، وحدثت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتجمهرين حتى تم تفريقهم، والقبض على 18 منهم.

وأعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات في الدائرة الثانية عن حصول المرشح خالد رضوان مستقبل وطن علي ٣٤٩٨١صوت والمرشح نادر العمدة ٣٢٧٠٨صوت .