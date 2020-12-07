ماكرون: لا جدل ولا نقاش في الدين واحترام الشعوب لبعضها يحتاج إلى ذكاء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نعتبر أن قيمة الإنسان فوق كل شيء، وهذه هي فلسفة التنوير، وهذا ما يتنص عليه حقوق الإنسان عالميا، وموجود في ميثاق الأمم المتحدة، فلا شيء فوق الإنسان واحترام كرامة البشر، وهناك احترام نكنه لبعضنا البعض، لكن في السياسة لا يدخل الدين، وأيا كان الدين، لأن الذين يسخرون من الإسلام وهذا يصدمكم، يسخرون أيضا من الكاثوليكية واليهودية وكل الديانات.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه، أن الناس يحترمون بعضهم البعض، وبالتالي يمكن أن يتناقشوا بحرية، ولهذا لا يمكن أن أوازي بين الصدمة التي يشعر بها الشخص، والعنف من طرف شخص آخر، لأن مساهمة عصر التنوير والثورة والطابع العالمي لهذه القيم، هي أن الإنسان الحر والعاقل هو فوق كل شيء، وهذا الإنسان العاقل يقرر أن يؤمن أو لا ويختار دينة.

وأكد، أنه لا جدل ولا نقاش في الدين، واحترام الشعوب لبعضها البعض يحتاج إلى ذكاء، لكن في بلدنا إذا اعتبرنا أن الأشياء الدينية فوق البشر والسياسة، فإذا لا نعود نحكم بلدنا على أسس ديمقراطية، لكن نتحول إلى نظام ديني، وهذا ما لم نختاره، وقد حصل هذا في التاريخ، ولكن لا أعتقد أن هذه كانت أفضل شيء.

وأشار، إلى أن النقاش الدائر الآن في هذه اللحظة، مشوق ومهم جدا، لأن الأسئلة المطروحة تعبر عن العلاقات بين البشر، وما الذي ينظم الشأن السياسي على الصعيد الدولي وليس الدين في هذه الحالة.