توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: أمطار خفيفة ومتوسطة وشبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الإثنين، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر، حتى الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكوّن على مدار الأيام الثلاثة، شبورة مائية صباحًا على معظم المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة أحياناً، على بعض المناطق.

أما طقس غدًا الثلاثاء، فيكون دافئا نهارا، باردا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء نهارا باردا ليلا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة نهارا، باردا ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفي جنوب الصعيد، يكون الطقس حارا نهارا شديد البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد، تصل لمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية، ووسط سيناء.

بينما يسود يوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا، باردا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد، فيسود طقس حار نهاراً شديد البرودة ليلا.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود يوم الخميس طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئا نهاراً، باردا ليلا، أما على جنوب الصعيد فيكون مائلا للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 9 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.