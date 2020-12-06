كفر الشيخ تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن ظواهر فصل الشتاء من الممكن أن تكون بدأت هذا العام مبكرا وخاصة على المحافظات الساحلية، متابعا تقلبات بأن حالة الطقس متقلبة منذ عدة أسابيع في المحافظة.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه "قد تكون الأمطار لم تصل إلى درجة الغزارة التي اعتدنا عليها، ولكن غرف العمليات لدينا مستعدة لتلقي أي بلاغات وتقديم الدعم لأي مركز أو قرية في المحافظة".

وتابع، بأنه يتم التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة المتصلة بشفط المياه الناتجة عن مياه الأمطار في الشوارع، بالإضافة لقيام شركة الكهرباء في الفترة الأخيرة بمراجعة الأعمدة والمحولات وإعادة إصلاح القصور الموجودة في الشوارع، فضلا عن أن شركة المياه تنسق أيضا مع الوحدات المحلية الذي تتواجد معداتها في المواقع التي تم رصدها وتتجمع المياه فيها.

وأشار، إلى أنه عند سقوط الأمطار لمدة أكبر من ربع ساعة تتحرك المعدات للمواقع وينتظروا في النقاط التي رصدناها خلال السنوات السابقة منعا لحدوث أي قصور أو إعاقة في التحركات عند حدوث غزارة للأمطار.

وتابع، "الكل بيبقى عارف دوره وبيطلعوا يشاركوا وغرف العمليات بتتابع ورؤساء المراكز بيتابعوا ولما بيحصل تضرر في القرى التي تكون الطرق الداخلية ترابية يضطر كل مركز بمساعدة المراكز الأخرى والقرى، ويحدث تنسيق بين الجميع لإزالة أي تضرر خلال ساعات لعودة الحياة الطبيعية في تلك المواقع".