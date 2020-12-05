إنشاء سد وبحيرة بوادي وردان لحماية رأس سدر من أخطار السيول

أكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية لحماية المدينة من أخطار السيول، لتأمين المدينة وحمايتها من مخاطر السيول التي تضربها كل عام.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح له اليوم السبت، أن جاري العمل بمشروع إقامة سد وبحيرة بوادي وردان، التابع لقرية أبو صويرة، بهدف حماية القرية والأودية التابعة لها من أخطار السيول، ويقام السد بطول ١٨٠٠ مترًا، وارتفاع ١٠ أمتار بهدف حجز مياه السيول وتحويلها نحو البحيرة.

وقال إنه جاري إنشاء البحيرة بعرض ٣٥٠ مترًا، و طول ١٠٠٠ متر، وعمق ٦ متار، إضافة إلى إنشاء قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة، طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جاري حفر 5 بحيرات بالحواجز الترابية، وثلاث سدود إعاقة بوادي غرندل طبقًا للمواصفات المتفق عليها.

وأكد أن جميع أعمال الحماية بالمرحلة الثانية تسير طبقًا لمواصفات وبنود العقد، والبرنامج الزمني للعملية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابع بانه جرى رفع أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع أي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة، وتنظيم مجموعة للتعاون مع الأزمات، وهذه المجموعات تضم كافة الإدارات المعنية، ومشايخ وأهالي المدينة.