المصارف ومحطات الرفع جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بهيئة الصرف لمتابعة حالة المصارف وموقف محطات الرفع المقامة عليها، ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

وشدد الدكتور عبدالعاطي، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بإدارات الصرف على مستوى الجمهورية، والمرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المصارف.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، اتخذت الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بأجهزة وقطاعات الوزارة، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وشدد عبدالعاطي، على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات في مهدها.

تنفيذ مشروع مصرف بحر البقر بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة نحو (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي

واستعرض عبدالعاطي، موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا، للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر الجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة نحو (1,7 مليار م3/سنة)، إضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة والذي جرى تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بنحو 4.255 مليار جنيه لمعالجة (0,3 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.

إعداد دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية

وأوضح عبدالعاطي، أنّ وزارة الموارد المائية والري تعد حاليا دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري في غرب الدلتا، على غرار ما يتم تنفيذه حاليا في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.

ووجّه عبدالعاطي، بالالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل، دون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل، والتأكيد على أنّه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ولفت إلى أنّ المنشآت والمشروعات التي نفذتها الوزارة مؤخرا، جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها، كما وجّه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أي مواقف طارئة.