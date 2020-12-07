محافظ المنيا يوجه بإنشاء وحدة تخاطب بمدرسة "الأمل للصم وضعاف السمع"

كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من الطلاب الموهوبين من ذوي الهمم، صباح اليوم، خلال زيارته لمدرسة "الامل للصم وضعاف السمع"، ضمن خطة المحافظة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والعمل على تشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور على عبدالسلام مدير الادارة التعليمية.

وتابع المحافظ، سير العمل داخل المدرسة للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تقديم كافة اوجه الرعاية الي الطلاب المقيمين بالمدرسة، بالإضافة للتأكد من مدي تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد.

واستجاب المحافظ لمطلب عدد من الطلاب بإنشاء وحدة تخاطب بالمدرسة، موجها بتنفيذها كنوع من الدعم والمساندة لذوي الهمم، كما تفقد المحافظ، جميع الأقسام داخل المدرسة لمتابعة عدد من الأنشطة المقدمة للطلاب، وأشاد بدور الأجهزة التعليمية في تأهيل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة التوعية العامة بشركة مياه الشرب بالمنيا، بالتعاون مع القطاع التجارى والمالى وإدارة الإستثمار، عن بدء تركيب 4200 قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية بالمحافظة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إن مبادرة تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة الحفاظ علي مياه النيل، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والذى ينص على توريد قطع موفرة لشركات المياه ليتم تركيبها بـ٣٥ألف مسجد و٧ ألاف كنيسة ومبنى خدمى على مستوى الجمهورية، وأوضح "الشهاوى" أنه تم وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة لتوفير ٥٠% من المياه المستهلكه بهذه الأماكن.

فيما نظمت شركة مياه المنيا، تدريبا حول ضبط وتأكيد جودة تحاليل الصرف الصحي، بمعرفة فريق التدريب بالمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة وبحضور ١٨ متدرب من المعمل المركزي بالشركة و ٩ متدربين بالمعامل الفرعية، ويستمر التدريب لمدة خمسة أيام.

وقال رئيس الشركة، إن قطاع المعامل والجودة يشهد فى الآونه الأخيرة طفرة كبيرة فى التطوير حيث يوجد بالشركة حاليا ٣٤ معمل بالإضافة إلى ١٣ سيارة معمل متنقلة وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى.