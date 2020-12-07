"التنسيقية": لم نرصد أي مخالفات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية

بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملها في الساعة 9 صباحا، لمتابعة العملية الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، من خلال متابعي التنسيقية البالغ عددهم 1400 متابع.

وغطى متابعو التنسيقية، المحافظات الـ13 التي تجرى بها جولة الإعادة بهذه المرحلة، ورصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث مروا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأفاد متابعو التنسيقية، أن التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، شهد إقبالا متوسطا، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد المتابعون، على انتظام سير العملية الانتخابية، وفقا لقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار متابعو التنسيقية، إلى عدم رصدهم أيّة مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وعرضت تنسيقبة شباب الاحزاب والسياسيين، بعض من مشاهدات متابعيها على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

أولا: محافظة القاهرة اسم الدائرة: مدينة نصر أول اسم المدرسة: الصديق رقم اللجنة الفرعية 13-14

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا، مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: مدينة نصر أول اسم المدرسة: المنارة رقم اللجنة الفرعية:91-92 فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: حدائق القبةاسم المدرسة: حدائق القبة القومية

رقم اللجنة الفرعية: 37-38 -39-40-41-42-43

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: حدائق القبةاسم المدرسة: أحمد ماهر رقم اللجنة الفرعية: 29-30

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت جيد من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: حلوان اسم المدرسة: أسماء بنت أبي بكر رقم اللجنة الفرعية: 56-55

فتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

اسم الدائرة: دار السلاماسم المدرسة: الفاروقفتحت اللجنة الساعة 9 صباحا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني. ويوجد مندوب مرشح.

المحافظة: كفر الشيخ اسم الدائرة: دسوق اسم المدرسة: محلة أبو على الابتدائية رقم اللجنة الفرعية: 20

إقبال متوسط فى الساعات الأولى وبدأت اللجنة في موعدها 9 صباحا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوجد ستأئر للتصويت ولا توجد دعاية انتخابية.

المحافظة: الدقهليةاسم الدائرة: مركز الجماليةاسم المدرسة: الشهيد البطل محمد فضلون ريه.

إقبال جيد، وبدأت اللجنة في ميعادها وتوجد إجراءات احترازية، وستأئر للتصويت، كما يوجد مندوب مرشح.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة بمنظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية والمجالس القومية المتخصصة الحاصلة علي تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدر الغرفة تقارير لاحقة على مدار اليوم.