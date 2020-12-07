رئيس لجنة يخرج لمسنة للتصويت في انتخابات النواب: واجبي وحقها

ساعد أحد رؤساء اللجان بانتخابات مجلس إعادة انتخابات النواب بمحافظة كفر الشيخ، مُسنة في التصويت خارج اللجنة، لعدم تمكنها من الدخول، بسبب تقدمها في العمر، ومعاناتها من بعض الأمراض.

وعبرت المواطنة عن سعادتها، بتقدير رئيس اللجنة له وحرصه على الإدلاء بصوتها، قائلة: "رئيس اللجنة قًدر ظروفي المرضية ونزل لي اللجنة ليمكنني من التصويت" وقال المستشار محمود الغايش، رئيس لجنة لجنه مركز شباب دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم، إن هناك تعليمات بالتيسيير على الناخبين وحينما رأى مواطنة مسنة نزل لها لتمكينها من افدلاء بصوتها، وهذا شئ معتاد ليس بجديد".

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020م في اليوم الأول من مرحلة الإعادة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتًا أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.