السيدات يتصدرن المشهد في انتخابات النواب بالقليوبية

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي في انتخابات الاعادة لمجلس النواب التي تجري بدائرة قليوب والقناطر الخيرية علي المقعد الثالث للدائرة بعد حسم مقعدين خلال الجولة الاولي ويعد المقعد هو الوحديد بالقليوبية ضمن جولة الإعادة.

فيما ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، والتي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

وأكد انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، لافتا إلى أنه يتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء

واضاف أن المحافظة أعلنت حالة الطواريء بدءًا من اليوم وحتى نهاية العملية الانتخابية، وأن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ 24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا.

وأشار إلى تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

يذكر أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات في ظل تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا والتى من بينها: توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين،تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده،وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين،فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الإنتخابية .

وناشد المواطنين أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.