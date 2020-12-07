مستقبل وطن بكفر الشيخ: إقبال كبار السن والمرأة على انتخابات الإعادة

قال مصدر بغرفة عمليات حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ التى يشرف عليها المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب، إن إقبال الناخبين فى أول أيام الإعادة لانتخابات النواب بلجان المحافظة كان متوسطًا فى البداية ثم ازداد الإقبال بعد منتصف اليوم.

وأوضح المصدر أنه يوجد إقبال شديد من كبار السن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة على جميع اللجان، بما يؤكد حرصهم على إستكمال الاستحقاقات الدستورية لتأمين الاستقرار الذي تعيشه مصر في هذه المرحلة.

جدير بالذكر أن اللواء يحي عيسوى، أمين تنظيم الحزب على مستوى الجهورية الجمهورية، يتابع العملية الانتخابية بكفرالشيخ لحظة بلحظة، كما تواجد بمقر الحزب خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلي متابعة باقى محافظات الإعادة، ويأتي ذلك بعد وفاة المغفور له بإذن الله المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، الذى كان له دورا كبيرا فى جميع الاستحقاقات السابقة.

من ناحية أخري، فإن من لهم حق التصويت فى الانتخابات بمحافظة كفرالشيخ يبلغ 2 مليون و350 الف مواطن من خلال 801 لجنة بمراكز ومدن المحافظة، ويتتافس فى الإعادة 20 مرشحاعلي 10 مقاعد فردية.