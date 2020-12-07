تدريب 14 شيخا وقس ضمن مبادرة القضاء على الختان بالمنيا

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، الدورة التدريبة الثانية لـ 14 من رجال الدين الإسلامى والمسيحى بهدف إدماج الرجال فى قضايا مناهضة العنف ضد المرأة، ضمن فعاليات مشروع "معا" للقضاء على ختان الإناث، الذى تنفذه هيئة كير الدولية في مصر بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تناول التدريب الذي جري تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بإشراف الدكتوره منال أبو سمرة مقرر فرع المنيا، العنف ضد المرأة وأنواعه وأسبابه وتأثيره علي كل من الرجل والمرأة، وبدائله، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والمعروفة باسم ختان الإناث من منظورها الديني والطبي والنفسي والإجتماعي والقانونى، وإبراز أهمية دور رجال الدين فى دعم المرأة في مواجهة العنف الذي يمارس ضدها.

جدير بالذكر أن الدورة التدربيبة الأولي عقدت فى 15 و 16 من نوفمبر الماضي، الدورة الثانية يأتي فى إطار تنفيذ خطة التعاون المشترك بين المجلس وهيئة كير الدولية فى مصر للإحتفال بالـ 16 يوم البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة.

حاضر في الدورتين: مينا بخيت، وطه أحمد تحت إشراف بيمن فايق مدير المشرع بمحافظتى المنيا وبني سويف، كما شارك في التدريبين: عزة العربي، جيهان جميل، أسامة سمير، جيهان رشيد، مارى هنري، وصباح رمضان أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.