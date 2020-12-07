محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين بمنطقة قشوع بنجع العرجي

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قبل قليل داخل منطقة قشوع بنجع العرجي التابعة لحي العامرية أول، في استجابة عاجلة لأهالي المنطقة، للاستماع لشكاوى قاطنيها ووضع حلول عاجلة لمشكلة الصرف الصحي، بحضور اللواء حسام الشيخ رئيس الحي والجهات المعنية.

واستمع المحافظ خلال تواجده بالمنطقة إلى مشكلات قاطني المنطقة، والتي كان أهمها مشكلة تراكم مياه الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة خاصة خلال موسم الشتاء ، وتؤثر على صحتهم، حيث أعلن المحافظ عن تخصيص سيارات لسحب مياه الصرف الصحي تتحمل تكلفة حمولتها المحافظة بدلا عن أهالي المنطقة ، لحين انتهاء المشكلة.

من جانبه، أكد مسئول الصرف الصحي بالمنطقة أن اللجنة الوزارية وافقت على استكمال مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، والذي سيتم البدء به كحل دائم للمنطقة ومنع تكرارها مرة أخرى وحفاظا على صحة المواطنين.

وفي نهاية الزيارة لفت الشريف إلى أن المحافظة ستقوم بتوزيع 500 بطانية و500 كرتونة مواد غذائة كمساعدات عينية للبسطاء بالمنطقة ، فضلا عن إرسال فريق من التضامن الاجتماعي لبحث كافة أضرار المساكن المتضررة خلال فترة النوات، مؤكدا حرص المحافظة على رفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.