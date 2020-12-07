محافظ القاهرة: جهود كبيرة لحماية 17 مليون نسمة بالعاصمة من كورونا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يسعى خلال الفترة المقبلة للتفاعل من أجل مواجهة "كوفيد- ١٩" حيث بذلت المحافظة، بحكم ما لديها من تعداد سكاني ضخم يصل لنحو ١٧ مليون نسمة، جهودا كبيرة لمواجهة هذه الجائحة التي لا زالت تهدد أمن وسلامة المدن الأفريقية.

وأكد المحافظ على أهمية الاعتماد المتبادل على خبرات وموارد وإمكانيات كل المدن الأفريقية سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية او طبية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة في اجتماع الدورة الـ٢٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار محافظ القاهرة خلال الإجتماع إلى أن محافظة القاهرة تضع كل خبراتها بوصفها واحدة من أكبر محافظات القارة في خدمة المدن والمحافظات الأفريقية، كما تتطلع لاستضافة قيادات المنظمة الإفريقية والعالمية خلال شهر فبراير المقبل للتوقيع على إتفاقية مقر إقليم مدن الشمال حتى يتم الاستفادة من هذا الصرح الهام والذي وضعت له القاهرة كل إمكانياتها لتأسيسه.

وأشار المحافظ، إلى أن مصر ساهمت خلال المرحلة الماضية في دعم وتعزيز قدرات العديد من البلدان الإفريقية بإرسال سيارات القوافل الطبية وكل ما تستطيع من دعم ومساندة في صورة طبية ودوائية وعينية مما كان له اطيب الأثر في تعزيز قدراتنا بشكل مشترك لمواجهة هذه الجائحة.

شارك في الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرة، رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية، وجان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، وماكورة كوليبالي، رئيس شبكة النساء المحلية المنتخبة الأفريقية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث زار لجنة مدرسة الطبري الثانوية بنين بروكسي ولجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا، حيث يوجد بالقاهرة حوالى 3226650 ناخب موزعون علي 6 لجنة عامة بها 589 لجنة فرعية داخل 244 مركز اتتخابي، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس النواب لم تتلقى أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وتابع أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيا المواطنين لاستخدام حقهم الدستورى فى المشاركة واختيار مرشحهم بحرية.