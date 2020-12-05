التعليم العالي: درسنا احتياجات سوق العمل الخارجية لتنشيط ملف الوافدين

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة العامة للوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة انتهجت الفترة الأخيرة استراتيجية بناءة لتطوير قطاع الوافدين، تزامنًا مع إطلاق مبادرة "ادرس في مصر" وبتوجيهات من القيادة السياسية ووزير التعليم العالي، موضحة أنه في ظل أزمة كورونا تم العمل على أكثر من إستراتيجية، من خلال التواصل مع الدول الأخرى وسد احتياجات سوق العمل لديها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خطة التسويق.

وأضافت "رشا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم دراسة جميع الاحتياجات والتخصصات التي تحتاجها الدول الأخرى، كما قامت الوزارة في إطار الإستراتيجية بالعمل على الاعتراف المتبادل بين الدول بالجامعات، مشيرة إلى إعادة النظر في الشهادات غير المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والبدء في تعديل عدد من لوائحها وإعادة معادلتها وتزويدها بالمقررات الدراسية لبدء الدراسة بها ومعادلة شهاداتهم، على أن يتم بعدها قبول الطلاب بالدول و ذلك بعد ان كانت مغلقة.

وتابعت، أن الوزارة بدأت العمل على ملف اعتراف الدول بالجامعات المصرية، قائلة: "الجامعات المصرية لم تكن على خريطة طلب الوافدين بدولة الهند، ولم يكن هناك تواصل، ونجحنا في الاعتراف بـ10 جامعات مصرية و10 كليات للطب تم الاعتراف بها من قبل دولة الهند"، مضيفة أن مصر بدأت تستقبل مايقرب من 500 لـ800 طالب هندي في العام بالجامعات المصرية للدراسة في تخصصات كليات الطب.

وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات تم التوجه والنظر لمعرفة مشاكل الطلاب الوافدين والعمل على حلها.