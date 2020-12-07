إصابة 14 في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالدقهلية 3 منهم حالتهم خطيرة

أصيب 14 شخصا بينهم عروسان، أثناء توجههم لشراء شبكة الخطوبة، في الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس خاص بسيارة ملاكي على طريق المنصورة الدائري.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس خاص، وسيارة ملاكي على طريق المنصورة الدائري أمام أكاديمية السلاب الخاصة.

وهرعت 10 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وانتقل ضباط مباحث أول المنصورة ومركز المنصورة، وجرى نقل المصابين إلي مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص تبين توجه أسرتي عريس وعروسة يستقلون أتوبيسا خاصا إلي مدينة المنصورة لشراء شبكة الخطوبة، وفي منطقة جامعة السلاب الخاصة اصطدم الأتوبيس الخاص بسيارة فيات 128، مما تسبب في وقوع أعداد كبيرة من الإصابات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفي المنصورة العام الجديد "الدولي" استقبل المصابين في الحادث ووصل عدد المصابين إلي الآن 14 مصابا، بينهم 3 حالات إصاباتهم خطيرة، وجميع فرق المستشفى متواجدة وتقوم بعمل الإسعافات الأولية.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن العريس والعروسة من بين المصابين، ووصل إلي المستشفى من بين المصابين 3 حالات بحالة حرجة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفى لعلاج المصابين .

وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلي مكان الحادث لرفع آثار الحادث من على الطريق لإعادة فتح الطريق مرة أخرى بعد غلقه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

يذكر أن منطقة أكاديمية السلاب الخاصة إحدى المناطق الخطرة في مدينة المنصورة والتي يتكرر فيها وقوع الحوادث.