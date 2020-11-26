إصابة 6 في حادث تصادم بطريق "دمنهور- دسوق"

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، مساء الخميس، في حادث تصادم سيارة رحلات وميكروباص، بطريق "دمنهور- دسوق" بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة، وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

كان مستشفى دمنهور العام استقبل 6 مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وبإبلاغ الجهات الأمنية بمركز شرطة دمنهور، تبين وقوع حادث تصادم سيارة رحلات وميكروباص بطريق "دمنهور - دسوق".

وانتقلت قوات الحماية المدنية بدمنهور لمكان الحادث، وجرى فتح الطريق أمام حركة سير السيارات والمركبات، بعد توقفه لأكثر من ساعة متواصلة، أحدثت شللا مروريا بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، لقي شخصان مصرعهما، صباح اليوم، إثر حادث تصادم "لودر" بـ"توك توك"، بطريق قرية اليمنية، التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وأزيلت آثار الحادث، وفُتح الطريق بعد توقفه، ونقلت جثتي المتوفيين لمشرحة المستشفى المركزي.

وكان مستشفى كفر الدوار المركزي، استقبل كل من: أحمد عبدالستار عبدالرحمن السيد، 20 عاما، مقيم قرية اليمنية، ونادي عبد الله محمد عوض، 20 عاما، مقيم بذات القرية، جثتين هامدتين، وجرى التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.

وفي حادث آخر، أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، اتجاه القاهرة، أمام الكيلو 80، ونقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى وادي النطرون التخصصي، استقبل كل من: صفاء أبو قاسم عبد الناصر، 30 عاما، وأميرة سعد ناجي، 65 عاما، ومحمد سعد ناجي، 5 سنوات، وداليا سعد ناجي، 16 عاما، ووليد سعد ناجي، 12 عاما، ورشيد بري طلبة، 80 عاما، مقيمين بالإسكندرية، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالحادثين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.