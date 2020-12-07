استئناف التصويت بعد إصابة قاض بوعكة صحية في لجنة بالغربية وعلاجه داخلها

أصيب قاض بإحدى اللجان الانتخابية، بمركز بسيون بمحافظة الغربية بوعكة صحية، وعلى الفور تم إرسال فريق طبى الى اللجنة، وتوقف عملية الانتخابات نحو نصف ساعة، وتم عمل الإسعافات اللازمة له واستكمال عملية الانتخابات داخل اللجنة.

يذكر أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب تتم في محافظة الغربية داخل 1159 لجنة بـ 661 مقر انتخابي في 7 دوائر انتخابية، تتضمن 14مقعدا بالنظام الفردي، حيث لم تشهد الجولة الأولى نجاح أي مرشح في دائرة من دوائر المحافظة، ويتنافس 28 مرشحا منهم 14 مستقلا و14 ممثلين أحزاب، ويبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.

ودعا الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الناخبين على ضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح الذي يمثلهم، والنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في اللجان وحولها حرصًا على صحة المواطنين والقائمين على العملية الإنتخابية، وأن المحافظة بكافة اجهزتها تقف على مسافة واحدة كافة المرشحين في جولة الإعادة.

وكانت محافظة الغربية، بكافة أجهزتها اعلنت عن استعدادتها المبكرة لإجراء جولة الإعادة لانتخابات، من عمليات التطهير والتعقيم المستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب التنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في الصحة وهيئة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة والقوات المسلحة من أجل تأمين العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإنشاء غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية وسيرها على مدار يومي الانتخاب.