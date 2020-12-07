صور.. تفاصيل احتفال الوطنية للصحافة بالصحفيين والإعلاميين أعضاء الشيوخ

أقامت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي اليوم، احتفالية لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين، أعضاء مجلس الشيوخ، في تقليد جديد تضعه الهيئة لتدعيم فكرة التكامل والتعاون بين التشريع والصحافة والإعلام، المكتوب والمرئي والمسموع، بحسب بيان عن الهيئة.

حضر الحفل فيبي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، نيابة عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية.

وأكد عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاحتفال بالزملاء الذين أصبحوا أعضاء في مجلس الشيوخ، هو إضافة وتقليد جديد تحرص عليه الهيئة الوطنية للصحافة، للدعم الكامل والتعاون بين التشريع والصحافة والإعلام المقروء والمرئي والمسموع.

وأضاف أن عودة مجلس الشيوخ، كان من العلامات الأساسية لإرساء العملية الديمقراطية، ولأهمية دور المجلس في تشريع وسن القوانين، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.

وقال الشوربجي، بحسب بيان الهيئة، "هنا يأتي دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية المطروحة على الساحة، وتوعية الرأي العام المصري بمجريات الأمور، وطرح الإيجابيات والسلبيات، لخلق نوع من الرأي والرأي الآخر، لإثراء الممارسة السياسية".

وأكدت فيبي جرجس وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس يضم مجموعة متميزة من أصحاب الخبرة، في مجال الصحافة والإعلام، ونخبة متميزة من أصحاب الخبرات في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الذين نأمل منهم جميعا، أن يكون لهم دور فعال ومثمر في إثراء الحياة الديمقراطية.

كما أكدت على دعم الدولة الكامل بكل أجهزتها للصحافة والإعلام بكل أشكاله، للنهوض بدورها الأصيل التثقيفي والتنويري.

وتحدث كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أهمية دور الصحافة والإعلام، في تدعيم أركان الدولة المصرية، والدفاع عنها، وهو الدور الذي قامت به دائما، ولم ينكره أحد أبداً، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الإعلام الموازي، والتعامل معه بشكل سليم وصحيح.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن وجود مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، كأعضاء في مجلس الشيوخ، انتصار للصحافة والإعلام، متمنيا أن يؤدوا الدور المنوط بهم، وتدعيم مسار العملية الديمقراطية.

واختتمت الهيئة بيانها بقولها، "في نهاية الحفل جرى توزيع دروع باسم الهيئة الوطنية للصحافة، على النواب الذين حضروا، وهم كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد، والأساتذة إبراهيم حجازي، محمد شبانة، محمود مسلم، عماد الدين حسين، عبدالعزيز النحاس، محمود بكري، إبراهيم أبو كيلة، أبو سريع إمام، طارق تهامي، أسامة الهواري، طارق سعدة، نادية مبروك".