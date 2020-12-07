"مياه القناة": القضاء على مشكلة ضعف الخدمة بمنطقة "روض أسكندر"

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه الانتهاء تماما من مشكلة ضعف مياه الشرب بشكل نهائي بمنطقة "روض أسكندر"، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

ولفت إلى أنه تم تغيير خط 2 بوصة إلى 4 بوصة بلاستيك pvc، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين شركة محافظات القناة، ومؤسسات المجتمع المدني، التي تشمل تقديم الدعم لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا، بهدف توفير كوب مياه شرب نظيف.

تغير خط المياه القديم

وأكد عصمت، أنه تم التعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، التي حرصت على تقديم الدعم لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وقامت الشركة بالتنفيذ والإشراف على أعمال تغيير خط المياه من 2 بوصة القديم المتهالك إلى 4 بوصة جديد بلاستيك، وبعد الانتهاء تم دفع المياه لأهالي المنطقة.

الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير لمنطقة أبوعطوه

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير لمنطقة ابوعطوه، ومنطقة الزغابة، والسحارة، وبمنطقة الشهداء بشارع حسين حجازى بالبلابسة، وبمنطقة حى السلام ارض الجاويش، وبمنطقة المحطة الجديدة شارع ممفيس، ومنطقة الشيخ زايد، والثالثة جاهز، ومنطقة التمليك، مضيفا انه تم أصلاح كسر بخط 10 بوصه بقرية الشروق، وأصلاح خط قطر6 بوصه بقرية ابوعزام بالقصاصين.

تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف

وأوضح عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.