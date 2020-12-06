تعقيم منشآت "مياه الشرب" بالمنوفية لمواجهة كورونا

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن الشركة تستمر في تنفيذ خطة السلامة والصحة المهنية في اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19)، ضمن الخطة الاحترازية لتطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بالشركة تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة.

وأشار نجيب إلى استمرار وضع خطة لتطهير وتعقيم المباني والإدارات المختلفة بجميع مواقع الشركة والتي شملت ديوان عام الشركة ودواوين الأفرع التابعة للشركة ومراكز خدمة العملاء، ومباني الإيرادات وعدد من المحطات المختلفة.

وأكد على إلزام المترددين على الشركة بجميع المواقع التابعة لها بارتداء الكمامة شرط تقديم الخدمة، حرصا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح أن عمليات التطهير تتم تحت إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية وضمن إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩.

على صعيد متصل، أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اتخاذ عدة إجراءات داخلية تُسهم في تقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين بالشركة.

وذكر أنه تم التعاقد مع طبيب استشاري في الأمراض المعدية بجانب الطبيب الأول بالشركة، وتوفير أسطوانتي أكسجين مع جهاز قياس الأكسجين بكل فرع، التعاقد مع بعض شركات الأدوية لتوفير بروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب بالإضافة إلى استمرار صرف إعانة للمصابين.