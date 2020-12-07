وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبدالعزيز

أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، وفاة عمه محمد عبد العزيز، مطالبًا الجمهور بالدعاء له ولوالده الفنان الراحل.

ونشر "عبدالعزيز" بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، صورة عمه الذي وافته المنية اليوم، وقال: "إن لله وإنا إليه راجعون عمي محمد عبد العزيز في ذمة الله، اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وعمي محمد ولكل من رحلوا عنا".

كان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كشف في لقاء تليفزيوني قديم له بأنه كان دوما صاحب أمراض نادرة ابتلى بها فى الحياة وعاش بها لسنوات طويلة فى حياته، تخلص من بعضها بإجراء عمليات جراحية، ومنها مرض ظل معه حتى نهاية عمره.

من الأمراض النادرة التي تخلص منها بفضل إحدى العمليات الجراحية هو إصابته بكيس دهني على البنكرياس وهو الذي أصابه في الخمسينات من عمره، وعلى أثره قام بإجراء عملية جراحية فى إحدى الدول الأوروبية.

أما المرض النادر الثاني الذى لازمه هو حمى البحر الأبيض المتوسط الذى ظل مريضًا به حتى نهاية عمره، وهو مرض يصيب فعليا فردا من بين مليون إنسان يعيشون فى منطقة البحر المتوسط ويعانون منه بآلام شديدة في البطن.

وأصيب محمود عبدالعزيز بمرض في عينيه جعله غير قادر على الرؤية بدون ارتداء نظارة شمس، حيث أن الضوء كان يتسبب في ألم شديد فى عينيه.

أما قبل الوفاة، أصيب محمود عبدالعزيز بالسرطان والذى اكتشفه فى البداية مع ألم شديد فى الأسنان والذى اعتقد فى بداية الأمر أنه تسوس ولكن مع مرور الأيام السرطان انتقل إلى خمسة أماكن رئيسية منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل الأطباء في مستشفى "الصفا" يبلغون ولديه محمد وكريم بأن الحالة ميؤوس منها وأن الأمر مسألة وقت.

الفنان محمود عبدالعزيز رحل عن دنيانا فى 12 نوفمبر من عام 2016، بعد أن قدّم للشاشة الصغيرة والتليفزيون مئات الأعمال الدرامية الهامة التى خلدته فى تاريخ الدراما، وكان من الفنانين القلائل الذين نعاهم جهاز المخابرات المصري عبر صفحات الجرائد.