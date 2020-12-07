محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة سمنود

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستئناف جولاته في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2002، بتفقد اللجان الفرعية رقم 1 و 1 بمعهد فتيات سمنود الأزهري، واللجان الفرعية رقم 5 و6 بنادي سمنود الرياضي.

وانتقل المحافظ يرافقه محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود إلى مقر اللجان الانتخابية بقرية الناصرية حيث تفقد اللجنة الفرعية بمدرسة الناصرية الإعدادية بنات واختتم الجولة بتفقد اللجنة الفرعية رقم ٧ بمركز شباب الناصرية.

وتابع المحافظ خلال الجولة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية، وكذلك انسيابية العملية الانتخابية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجه رئيس المدينة بتوفير المزيد من المطهرات في إحدى اللجان بقرية الناصرية.

ويناشد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المواطنين بالنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بثلاث جولات صباحية شملت مراكز طنطا وقطور وحي أول وثان طنطا وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية.