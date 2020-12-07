التنمية المحلية: نحقق في أي شكاوى ترد من لجان الانتخابات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مساعد وزير التنمية المحلي، إنه بالفعل كانت هناك تجهيزات على مدار الثلاثة الأيام الماضية، وتواصل مستمر مع محافظات جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأوضح "قاسم"، خلال لقائه مع مراسلة برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على شاشة "extra news"، أن هذه الجولة تضم 13 محافظة، وتضم عددا من اللجان العامة بالتحديد 49 لجنة، و4489 مركزا انتخابيا، ينبثق عنهم 7641 لجنة فرعية، وتجاوز عدد الناخبين بتلك اللجان 20 مليون ناخب.

وتابع، "التجهيزات كانت فيما يتعلق بالجزئية اللوجستية المتعلقة بعمليات التطهير والتعقيم داخل اللجان وخارجها، وجود مظلات للأمطار، حتى تحجب الأمطار خاصة بالمحافظات المتوقع بها هطول أمطار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمواعيد فتح اللجان الانتخابية".

وأشار إلى أنهم يديرون غرفة عمليات الوزارة المرتبطة بغرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، والمرتبطة أيضا بـ13 غرفة أزمات وعمليات على مستوى الـ13 محافظة، وحتى الآن العلمية الانتخابية تسير في سلاسة ويسر، ولم نستقبل حتى الآن أية شكاوى.

وأردف أن أي شكاوى تصل إليهم، يتم مباشرة التواصل مع سكرتير العام للمحافظة المتواجد بغرفة العمليات مع المحافظ والنواب، ويتم التدخل مباشرة، فهناك تنسيق كبير، بين الوزارة مع وحدات وزارة الصحة من حيث التمركز، ومع الوحدات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي من حيث التمركز السيارات الخاصة بهم، وأيضا مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع فيما يتعلق بهذا الأمر.