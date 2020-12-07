محافظ الغربية يوجه الشكر للمرأة المصرية لدورها في إنجاح الانتخابات

قال الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، إن المحافظة استعدت منذ أسبوع لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020، لافتا إلى أن المحافظة كانت لها خبرات هذا العام بعد إجراء الجولة الأولى لانتخابات البرلمان وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية.

وأضاف "راشد" خلال استضافته في الفقرة الإخبارية لفضائية “extra news”، أنه تم تجهيز اللجان وتعقيمها وتوفير المظلات والكمامات الطبية والمطهرات، ويتم متابعة العملية الانتخابية وفقا 12 غرفة فرعية تتبع الغرفة الرئيسية وتم فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها باستثناء تأخر 5 لجان فتحت بشكل متأخر.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه المواطنين يتوافدون بكثافة بعد الساعة الرابعة مساء عقب الانتهاء من أعمالهم، داعيا المواطنين للمشاركة في الواجب الوطني ليعكسوا الشكل الحضاري والديمقراطي أمام العالم رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح العالم وهذا يؤكد أن مصر تعمل وتجري انتخابات رغم أي شيء وتتحدى الصعاب فالمصريين قادرين دائما على تحدي الأزمات.

ووجه المحافظ الشكر إلى المرأة المصرية التي لها تأثير كبير على أولادها خاصة في الريف، وكذلك كبار السن الذين حرصوا على التواجد وهناك عائلات نزلت بشكل متكامل من كل الجيل لإخراج العرس الانتخابي بشكل جميل.

وتجرى الانتخابات في دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحالية هي أول انتخابات يتم إجراءها بعد تعديل الدستور في عام 2019 الذي أقر استحداث غرفة تشريعية جديدة وهي مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه.