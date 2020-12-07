طوابير أمام لجان الروضة وكفر البطيخ قبل غلق لجان التصويت

شهدت لجان مدينة الروضة مسقط رأس المرشح الدكتور محمد الجيوشي إقبالا حاشدا في الساعات الأخيرة ووقف الناخبين طوابير أمام اللجان الانتخابية سيدات ورجال الذين أصطفوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت لجان كفر البطيخ مسقط رأس المرشح أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن إقبالا من قبل الرجال والشباب الذين توافدوا على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث اطمأنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد، مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير جميع اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرّفة، مؤكدة أيضاً ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجدّدت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي واستكمال مسيرة البناء، والجدير بالذكر أن محافظ دمياط وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لجولة الإعادة، التى تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجّهت المحافظ تعليماتها بتقديم جميع سبل الدعم اللازمة للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه تتم متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة. وشهدت اللجان الانتخابية كـ"اللوزي الثانوية بنات" طوابير من الناخبين رجال وشباب.

وطالبت المحافظ مواطني المحافظة بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطني على الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما نوهت عوض إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.