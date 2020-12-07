إقبال كثيف أمام اللجان الانتخابية بمسقط رأس المرشحين في دمياط

شهدت اللجان الانتخابية في الساعات الماضية بمحافظة دمياط طوابير من الناخبين أمام لجان مدينة دمياط و المنطقة الأزهرية مسقط رأس المرشحين ضياء الدين داوود و ضياء علي بصل و أيمن يوسف رخا بلجان كفر البطيخ فيما اصطحبت الأمهات أطفالهن إلى لجان الاقتراع .

وشهدت لجان مدينة الروضة مسقط رأس الدكتور محمد الجيوشي الذي يخوض الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي مستقل إقبالا كثيفا.

ويخوض الجيوشي الانتخابات أمام الدكتور محمود نجيب مشعل نائب مدير معهد أورام دمياط ابن قرية ميت الخولى عبد الله ويخوض كلا المرشحين الانتخابات البرلمانية لأول مرة و حصل مشعل و الجيوشي على أعلى الأصوات في الجولة الأولى .

كما شهدت قرى تفتيش السرو وسيف الدين إقبالا كثيفا وطوابير أمام اللجان الانتخابية فيما استقل الناخبين التكاتك للوصول للجانهم الانتخابية .

ويخوض الانتخابات في الدائرة الثانية كلا من "الدكتور محمود نجيب مشعل نائب مدير معهد أورام دمياط أمام الدكتور محمد الجيوشي مدير مستشفى الروضة سابقا و النائب البرلماني أبو المعاطي مصطفى أمام حسن عبد الوهاب رجل الأعمال ونقيب الفلاحين في محافظة دمياط .

وذكرت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، أن لجان الاقتراع بنطاق المحافظة قد شهدت إقبالا متزايدًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتى انطلقت اليوم الاثنين.

ووجهت عوض تعليماتها بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه يتم متابعة العملية الإنتخابية لحظه بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وشهدت بعض اللجان الانتخابية مثل "اللوزي الثانوية بنات" طوابير من الناخبين رجال وشباب فيما قام أفرد الأمن بمساعدة كبار السن وتوفير الكراسي المتحركة لهم للإدلاء بأصواتهم، فيما شهدت لجان المنطقة الأزهرية بمنطقة الأعصر الدائرة الأولى طوابير من الناخبين سيدات وشباب حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فيما قامت السيدات باصطحاب أطفالهم معهم إلى لجان الاقتراع .

وطالبت المحافظ مواطني المحافظة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدة أنه واجب وطنى على الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما نوهت عوض الى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.