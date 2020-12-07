لو طفلك لسة صغير.. إزاي تتحكمي فيما يشاهده على الموبايل والكمبيوتر

يشعر الكثير من الآباء والأمهات بالرعب والخوف، من إمكانية وصول أبنائهم إلى محتويات غريبة عبر مواقع السوشيال ميديا، أو يوتيوب، وغيرها من البرامج، فكيف يمكن التحكم فيما يشاهده الأبناء عبر الإنترنت؟

وتستعرض "الوطن"، مجموعة من التطبيقات التي تتيح للآباء التحكم فيما يشاهده الأبناء، على الهاتف الذكي والتي يعرضها موقع "tomsguide".

تطبيق Google Family Link

يعد هذا التطبيق من أفضل الأنواع لأنه مجاني، ولا يحتاج سوى إلى إنشاء بريد إلكتروني على موقع جوجل، وهو يتيح للآباء القدرة على التحكم فيما يشاهد الأبناء، كما أنه يحدد الوقت المناسب، كما يمكن التحقق من موقع طفلك.

كيفية استخدام التطبيق

في البداية قم بتثبيت تطبيق Google Family Link Link for parents على جهاز الوالدين، وعلى جهاز الطفل يجب تثبيت تطبيق Google Family Link for children & teens، بعدها يتم توصيل الجهازين معًا.

تطبيق Norton Family parental control

واحدة من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الآباء حول العالم، لأنه يعمل على أغلب الأنظمة المختلفة للهواتف، كما أنه يقوم بتنقية عمليات البحث، ومنع تشغيل المواقع غير المناسبة، والتحكم في الألعاب المسموحة، كما أنه يمكن أن يحدد مدة استخدام طفلك للجهاز، ويمكنك إضافة حتى 10 أجهزة أخرى.

تطبيق Kids Place Parental Control

من أهم التطبيقات ومنها نسخة مجانية، وتتيح رقابة أبوية، مثل منع الأطفال من استخدام برامج بعينها، ويمكن التحكم في تحميل الأطفال من تحميل تطبيقات جديدة، أو إجراء مكالمات هاتفية بغرباء.

هذا التطبيق مناسب لمعظم الأجهزة، لكنه يمكنك من مراقبة جهاز واحد فقط، ولكنه يوفر متابعة أنشطة الأبناء، وتعيين وقت على الهاتف، متابعة تصفح الويب ونشاط البحث.

تطبيق YouTube Kids للتحكم فيما يشاهدونه على اليوتيوب

إذا كان طفلك عمره أقل من 13 عام، فيمكنك استخدام تطبيق YouTube Kidsالذي يعمل على تنقيح واختيار المقاطع المثورة المناسبة، ويمكن استخدام هذه النسخة من خلال لينك Family Link أو إضافة ميزة الإشراف إلى الحساب الحالي للطفل.

تغيير إعدادات تطبيق YouTube Kids

الدخول على جهاز الهاتف الذكي، ثم فتح تطبيق Family Link Family Link.

اختَر حساب طفلك.

في بطاقة "الإعدادات"، انقر على إدارة الإعدادات ثم المزيد ثم YouTube Kids. لن يظهر لك تطبيق "YouTube Kids" إذا لم يتم إعداده على جهاز طفلك الذي يعمل بنظام التشغيل Android.

اختَر الإعدادات المناسبة لطفلك من الآتي:

مستوى المحتوى: اختَر مستوى المحتوى المناسب لطفلك.

البحث: يمكنك تفعيل ميزة "البحث" أو إيقافها.

إزالة حظر الفيديوهات: يمكنك إزالة حظر كل الفيديوهات والقنوات التي تم حظرها في تطبيق YouTube Kids على جهاز طفلك.