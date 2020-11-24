الرقابة تصنف فيلم "خان تيولا" لـ وفاء عامر "+18".. وطرحه 2 ديسمبر

طرحت شركة ريد كاربت المنتجة لفيلم "خان تيولا" خلال الساعات القليلة الماضية الإعلان الدعائي للفيلم الذي سيتم طرحه بدور العرض السينمائية في 2 ديسمبر المقبل.

وقد صنف جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية، الفيلم لمن هما فوق عمر 18 عاماً، خاصة أن أحداثه تدور في إطار تشويقي من الرعب.

وأحاط الكثير من الغموض والإثارة علي الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تسألت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التي سيطرح بها الفيلم، وكان التعليق الأكثر انتشاراً علي الإعلان الدعائي "الفيلم في عظمه بتحصل.. بس هو الفيلم دا رعب".

وأكدت عدد من التعليقات أن هذا ما يريدوه للسينما المصرية وأن العمل سيغير وجهة نظر الكثيرين في السينما المصرية وأن هذه النوعية من الأعمال ما تحتاجها السينما خلال الفترة الحالية لمواكبة السينما العالمية.

علي ناحية أخرى طرحت الشركة المنتجة لخان تيولا الملصق الدعائي الرسمي للفيلم والذي ظهر به كافة نجوم العمل ونال اعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد مخرج ومؤلف العمل، أن "خان تيولا" لا ينتمي تمامًا لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعبير منير وعلي الشجيري وزهرة الحاروفي ومجموعة كبير من الفنانين الشباب الذي حرص المخرج وسام المدني علي تواجدهم ضمن فريق العمل لمنحهم الفرصة التي يبحثوا عنها منذ سنوات طويلة.