صاحب فيديو إلقاء الأموال في الشارع: "بعمل كده لربنا..وخدتها من القرآن"

استعرضت الإعلامية لبنى عسل، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يلقي أموالًا من نافذة بيته إلى المواطنين في الشارع، وسط تجمع من المواطنين، من أجل التحصل على الأموال التي يتم إلقاؤها في الشوارع، والذي تم تداوله بصورة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن هذا الفيديو تم تداوله بصورة كبيرة، وأمر تعجب منه الكثيرين، وهي منهم، وتريد معرفة أسباب هذا الأمر.

ومن جانبه كشف صبري عبدالعزيز، صاحب الفيديو الشهير الخاص بـ"إلقاء الأموال في الشارع"، إنه لا يعنيه أي شيء مما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي عنه، وهو يقوم بذلك الفعل كصدقة لله، "بعمل كده عشان ربنا، ومليش دعوة الناس بتقول إيه".

وأضاف "عبدالعزيز": "أنا الفكرة دي خدتها من القرآن، عشان لقيت آية بتقول (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، ومن هنا جاتلي فكرة أن أرمي الفلوس من الشباك للناس في الشارع، كإنها نازلة من السما للناس، وكل واحد ورزقه بقا زي ما يجي في إيده، ومش ببص حتى مين بياخد الفلوس".

وتابع أن تلك الفكرة وجدها في فيلم من قبل، وعجبته، وتلك ليست المرة الأولى التي يقوم بإلقاء الأمور بهذا الشكل، ويقوم بذلك عادة، ولم يكن يريد أن يتم انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل.

وأردف: "أولادي بيغيروا وبيدايقوا من أن أنا بعمل الموضوع ده، بس أنا بعمله، والناس بتُرزق من وراه، وأنا قولت للناس كلها اللي عاوز يلعب في البورصة بفلوسه يدخل، الموضوع مربح، أنا مش بحكر على حد والله".

وعن تكرار هذا الفعل من جديد بعد انتشاره على "السوشيال ميديا"، رد قائلا: "أنا هعمل كده تاني إلى جانب هتبرع بالأموال لجمعيات خيرية، وناس اكتر تستحق لأن الفكرة عجباني".