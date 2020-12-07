غلق 2712 منشأة خالفت المواعيد.. والمقاهي في الصدارة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن غلق نحو 2712 منشأة بالمحافظات، خالفت مواعيد غلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن المقاهي تتصدر حالات الإغلاق المخالفة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة، تحتل النسبة الأكبر فى عدد المخالفات، لافتا إلى أن الحملات مستمرة من الوحدات المحلية والأحياء، لمتابعة مواعيد غلق المحال والورش، من أجل الصالح العام.

وأوضح أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، تتابع جهود المحافظات، لتطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التنمية المحلية على المتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، علاوة على قيام المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد الجديدة.

وشدد اللواء محمود شعراوى،وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وطالب اللواء محمود شعراوي أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدا أن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.