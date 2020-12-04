عقوبة المحال المخالفة للمواعيد الجديدة: غلق شهر وتصريح جديد للعودة

مع تشديد الحكومة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحال والمطاعم والمقاهي، علاوة على تطبيق مواعيد جديدة بفتح وغلق المحال في الأول من ديسمبر الشهر الجارى، يرصد "الوطن" عقوبة مخالفة إجراءات غلق المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق الجديدة.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، لـ"الوطن"، أن هناك تعليمات للمحافظات بالتشديد على جميع المحال والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا، ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام، لافتا إلى أن الحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة، ومنع تقديمها للمترددين، ضمن الإجراءات الاحترازية .

وأشار المصدر إلى مطالبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للمرورعلى المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية، حرصا على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بمخالفة مواعيد غلق المحال، أشار المصدر إلى أن قرار الحكومة بشأن تثبيت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات لا رجعة فيه، وتمت مراعاة المواعيد في فصول الشتاء والصيف مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بأصحابها.

عقوبة فتح المحال بعد الحظر

وأوضح أن عقوبة المخالف لمواعيد الغلق هي غلق النشاط لمدة شهر، وعدم السماح بمعاودة الفتح إلا بتصريح من المركز التكنولوجي، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على الفوضى والعشوائية، والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين، في ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المحال التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، تعمل يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الحادية عشر مساءً خلال فترة الصيف، والعاشرة مساءً في الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل خلال الصيف والساعة الحادية عشر مساءً في الشتاء.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، فيكون يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.