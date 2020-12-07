كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي وتزايد الإقبال في كفر الشيخ

تصدر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، المشهد الانتخابي بمحافظة كفر الشيخ، حيث شهدت 801 لجنة انتخابية بمدن وقرى المحافظة، توافدًا كبيرًا من قِبَل الناخبين في الفترة المسائية، وخاصة من السيدات وكبار السن، كما توافد عدد من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم، قبل غلق اللجان بساعة واحدة في اليوم الأول من المرحلة الثانية لإعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

وشهد اليوم الانتخابي، مساعدة بعض القضاة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث مكن المستشار علي صالح، رئيس لجنة 98 بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم، عددا من المرضى وكبار السن، من التصويت خارج اللجنة الانتخابية، بينما تساعد قوات التأمين امام اللجان الهالي في الوصول إلى لجانهم الانتخابية.

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، عدد من لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020م، بمدارس شهيد السلام الثانوية للبنين، ومدرسة الشهيد هشام بركات، وعدد من مدارس غرب كفر الشيخ ،وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أية معوقات، وبوعى المواطنين ومشاركتهم الفعالة، مؤكدا أن الأهالي حريصون على المشاركة فى العملية الانتخابية، كما ثمن المحافظ الجهود المتميزة للقوات المسلحة المصرية والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين عملية الانتخابات وتوفير الأمن والأمان للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بتعاون كافة الاجهزة لإنجاح العرس الانتخابي، وبحل المشاكل بالتواصل مع الجهات المعنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وكراسي متحركة يدفعها عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني، وأنه لاحظ اصطحاب الأجداد والآباء للأحفاد والابناء لمشاركتهم العرس الانتخابي.