إقبال على لجان السويس قبل غلق باب التصويت

شهدت اللجان الانتخابية بالسويس إقبالا من قبل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية قبل إغلاق باب التصويت في المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة السويس.

بدأ الإقبال من المواطنين من مختلف الأعمار السنية يتزايد على التوافد على اللجان عقب استقرار الاحوال الجوية في السويس اليوم ورجوع كافة الموظفين من عملهم داخل المدينة وشركات العين السخنة.

وتشهد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في السويس والتى تشمل دائرة واحدة تضم 5 احياء هم " السويس – الاربعين – فيصل – عتاقة – الجناين "، منافسة بين 4 مرشحين علي مقعدين فردى .وشهدت دائرة السويس تعديلا في عدد المقرات الانتخابية، ولجان الاقتراع، إذ جرى خفض عدد المقرات إلى 54 مقر انتخابي موزعة على الأحياء الخمس، بينما زاد عدد اللجان من 96 إلى 140 لجنة، بنسبة 40% بهدف الحد من الزحام وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقليل زمن الانتظار أمام اللجان بينما تبلغ الكتلة التصويتية للسويس 465843 ناخبا.