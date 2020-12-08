بريد الوطن.. وطأة الهجران
كتب:
بريد الوطن
10:14 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الهجر
جزلاً يهيم الشوق فى استعباده
يرنو رهيف الطيف بعض وداده
متعلقاً يا زيزفون وقُبلة
كتبت على الملتاع قدح زناده
يطوى الحنين الليل يستبق الخطى
يكوى وجيب الصبر جرح قتاده
ساقتك يا ألماً تباريح الرؤى
لتظل فى استحضار طيف معاده
وتركت فى عرش القصيدة لهفة
تلقى شجون الوصل دون عتاده
ستظل يا سهم الحبيبة ثائراً
حتى تفك العشق من إجهاده
ويظل هجرك يا عبيل مثابراً
حتى يزيل الوصل بعض سواده
من وطأة الفرقان شق ضبابها
ومض يصول يفر من أحقاده
وغياهب البهتان تلقى بغيها
فمتى يلوح الطيف فوق عماده
سيعاود الحسون وصل زنابق
ويظل مشتاقاً إلى إنشاده
ويعود صبح الأقحوان مردداً
همساً يهيم يقيم دون سهاده
يا نسمة فى عنفوان طيوبها
صدى على الموتور جمر بعاده
حتى يشاكس طيف حب حالم
ثغر اعتراف الليل بعض عناده
عبدالناصر الكومى
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