بريد الوطن.. وطأة الهجران

جزلاً يهيم الشوق فى استعباده

يرنو رهيف الطيف بعض وداده

متعلقاً يا زيزفون وقُبلة

كتبت على الملتاع قدح زناده

يطوى الحنين الليل يستبق الخطى

يكوى وجيب الصبر جرح قتاده

ساقتك يا ألماً تباريح الرؤى

لتظل فى استحضار طيف معاده

وتركت فى عرش القصيدة لهفة

تلقى شجون الوصل دون عتاده

ستظل يا سهم الحبيبة ثائراً

حتى تفك العشق من إجهاده

ويظل هجرك يا عبيل مثابراً

حتى يزيل الوصل بعض سواده

من وطأة الفرقان شق ضبابها

ومض يصول يفر من أحقاده

وغياهب البهتان تلقى بغيها

فمتى يلوح الطيف فوق عماده

سيعاود الحسون وصل زنابق

ويظل مشتاقاً إلى إنشاده

ويعود صبح الأقحوان مردداً

همساً يهيم يقيم دون سهاده

يا نسمة فى عنفوان طيوبها

صدى على الموتور جمر بعاده

حتى يشاكس طيف حب حالم

ثغر اعتراف الليل بعض عناده

عبدالناصر الكومى

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