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محمود مسلم

بريد الوطن.. وطأة الهجران

كتب:

بريد الوطن
10:14 ص | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الهجر

الهجر

جزلاً يهيم الشوق فى استعباده

يرنو رهيف الطيف بعض وداده

متعلقاً يا زيزفون وقُبلة

كتبت على الملتاع قدح زناده

يطوى الحنين الليل يستبق الخطى

يكوى وجيب الصبر جرح قتاده

ساقتك يا ألماً تباريح الرؤى

لتظل فى استحضار طيف معاده

وتركت فى عرش القصيدة لهفة

تلقى شجون الوصل دون عتاده

ستظل يا سهم الحبيبة ثائراً

حتى تفك العشق من إجهاده

ويظل هجرك يا عبيل مثابراً

حتى يزيل الوصل بعض سواده

من وطأة الفرقان شق ضبابها

ومض يصول يفر من أحقاده

وغياهب البهتان تلقى بغيها

فمتى يلوح الطيف فوق عماده

سيعاود الحسون وصل زنابق

ويظل مشتاقاً إلى إنشاده

ويعود صبح الأقحوان مردداً

همساً يهيم يقيم دون سهاده

يا نسمة فى عنفوان طيوبها

صدى على الموتور جمر بعاده

حتى يشاكس طيف حب حالم

ثغر اعتراف الليل بعض عناده

 

                            عبدالناصر الكومى

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