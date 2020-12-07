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محمود مسلم

بريد الوطن.. القافلة

كتب:

بريد الوطن
10:01 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
القافلة

القافلة

الشوق يسرق من جفونى حنينها

والدمع يسقى جدب قلبٍ بلَّلَهْ

أخماسها أسداسها

أسلا حبيبى صبوتى؟

هدم الفؤادَ وزلزلهْ؟

يا قارئ الفنجان قل لى دلنى

أطفئ سهاد الأسئلة

إن كنت حقاً كاشفاً

بعض السطور المقبلة

إنى أصارع فى الشكوك مفازتى

والعقل بات يؤوله

علقت نفسى بالخيوط الواهنات

شددتها

وظننتُ جهلاً أنها

تحمى الحياة الآفلة

رمقتنى عين الساهرين بوجدهم

إن رمت حلاً فاهدنا

تمشى وراءك قافلة

                                                                سامح لطف الله   

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