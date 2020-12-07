وزير العدل: الانتهاء من تطوير كل مكاتب الشهر العقاري خلال عام

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عملية التطوير والميكنة مستمرة في مكاتب الشهر العقاري، وتم الانتهاء من تطوير نحو 52% من المكاتب وباتت مميكنة بالكامل، وسيتم الانتهاء من ميكنة 48% من مكاتب الشهر العقاري المتبقية خلال عام، موضحًا أن هناك 525 مكتب شهر عقاري في مصر، و9 آلاف موظف بينهم 3500 موثق.

وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه من ضمن عملية التطوير التي شهدتها مكاتب الشهر العقاري، تكمن في عدم إمكانية حدوث أي تزوير، فتم طرح نماذج الشهر العقاري المؤمنة للاستخدام، وهناك 60 ألف معاملة بالشهر العقاري جرت إلكترونيا من يوليو وحتى أكتوبر 2020.

60 ألف معاملة بالشهر العقاري إلكترونيا من يوليو وحتى أكتوبر 2020

وأشار وزير العدل، إلى أن مكاتب التوثيق عبر مكاتب البريد، تُعد وسيلة هامة وفعالة، خاصة في النجوع والقرى من أجل تيسير خدمات التوثيق، "دي مهمة جدا، لدينا 90 مكتب توثيق بالبريد أغلبها في القرى والنجوع".

وأوضح مروان، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة، "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر وسأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة"، موجهًا حديثة للمواطنين: "ثقوا في قضائكم، وأعلموا إن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل".

وأكد أن القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضا المواطنين عن أعمالهم، وليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف، لكن حكمه بناءً على الأوراق المقدمة إليه، موجهًا كلمة أخرى للمواطنين: "فرصة أن تحصلوا على حقكم أمام القضاء متاحة، لا تستمعوا إلى دعوات النيل من قضائكم لأن هدفها هدم مؤسسات الدولة ".