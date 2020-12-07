بعد أن كشفت عنها "الوطن".. تموين المنيا تضبط علب لبان على شكل سجائر

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالسلع الغذائية أسفرت عن ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر وتشبه إحدى العلامات التحارية الشهيرة بداخل أحد المحلات بقرية بهدال، وتم تحرير 12 محضر مخالف، شمل: عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد كلف وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونشرت "الوطن" الأربعاء الماضي، تقريرا عن محلات بقالة تبيع سلعة جديدة عباره عن علب، غلافها الخارجي يشبه "السجائر"، وبداخلها لبان مغلف في شكل سجائر بلون أبيض وفلتر أحمر.

ويمثل شكل العلبة التي انتشرت بسرعة البرق بين الأطفال في المنيا، شكلا لايختلف عن شكل علب السجائر العادية باستثناء اسم المنتج "ماردونا"، فالمنتج محفوظ داخل علبه تشبه علب سجائر ماركة مارلبورو، ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية "sweet maradon" – أي "حلوي ماردونا"، حتي العلامة التجارية لشركة سجائر مارلبورو مقلدة علي الغلاف بالجانبين.

الغريب أن العلبة التي ظهرت بالأسواق قبل نحو أسبوع واحد، مدون عليها فقط المكونات وهي: مادة لدنه، جلوكوز، مكسب طعم الفواكه، ليثسين صويا 133، جلسرين، نشا غذائي، يحفظ في مكان بعيد عن الشمس نهائيا، المصنع غير مسؤول عن سوء التخزين، الصلاحية عام ونصف من تاريخ الإنتاج المدون علي العلبة وهو نوفمبر 2020، دون أي إشارة لاسم المصنع أو عنوانه مما يرجح أنها سلعة مجهولة المصدر.

الأمر أفزع الأهالي حينما اكتشفوا الإقبال المتصاعد علي شراء هذا النوع من اللبان، ولاحظوا أبناءهم يضعونه في أفواههم كالسجائر، معتبرين أنه أمر عادي كونهم يعرفون أنها حلوى عبارة عن لبان، وزادت مخاوفهم حينما لاحظوا أنه بسحب نفس من فلتر اللبان تظهر سحابة دخان خفيفة.

وطالب معلم بمدرسة ابتدائي، طلب عدم ذكر اسمه، بسرعة تدخل جهاز حماية المستهلك والمجلس القومي للطفولة والأمومة لسحب تلك السلعة من الأسواق، لأنها تنذر بكارثة وعواقب وخيمة إذ تجعل الأطفال والنشء يقلدون المدخنين ومن ثم يترسخ في أذهانهم أن التدخين أمر طبيعي، وأنهم يتناولون سلعة غذائية تم طرحها في شكل علب سجائر، لافتا أن الخطر الأكبر ظهر جليا حينما لاحظ البعض أن هناك تلاميذ يشترون هذا اللبان ويذهبون به إلي المدارس والحضانات بل ومدارس القرآن ويقدمونها فيما بينهم "كتحية" كما يفعل الكبار، ويتصرفون وكأنهم يمزحون، لكن الأمر مخيف لأنه ينشر عادة التدخين السيئة بين الصغار.