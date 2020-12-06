الجيزة تزامنا مع إنشاء الخط الرابع للمترو: غلق ورصف طرق وتنفيذ إزالات

أكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَه يجرى وضع عدداً من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ أعمال غلق جزئي أو كلي لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال تفقده أعمال إنشاء محور الأربعيني، والتي أشار خلالها "راشد"، إلى أنَّ المحافظة تنشئ حاليا شريانًا مروريًا جديد ليكون بديلاً عن شارع الأهرام في حال استدعت الأمور غلقه وهو محور محمد أنور السادات "ترسا" والذي يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية.

وكلف محافظ الجيزة، كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات المنزوع ملكيتها والتي تمّ تعويض أصحابها والمتعارضه مع مسار المشروع لاستكمال إنشاء مسار المحور والبدء في أعمال رصفه والذي سيسهم في تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام في أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وشدد على أنَّ المحافظة سعت خلال الشهور الماضية على رفع كفاءة وتطوير ورصف عددا من الشوارع سواء المتفرعه من شارع الأهرام أو الرابطة بين شارع الأهرام وشارعي الملك فيصل وترسا منها شوارع المحولات، المطبعة والشعب ومستشفى الصدر وأحمد كامل ومحمود سامي البارودي ونشأت وأحمد لطفي السيد والثلاثيني وفاطمة رشدي ومهران وخالد أمين وسلامة الراضي وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبدالنعيم والمريوطية وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية في أثناء تنفيذ مترو الأنفاق.

ولفت إلى أنَّه يجرى استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة لعدداً من الشوارع الأخرى في إطار تطوير المحافظة لمنظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.